Les assureurs chiffrent les dégâts des orages sur les récoltes

Les agriculteurs espéraient de l’eau après la sécheresse, mais sûrement pas dans cette dimension. Après les violents orages qui ont traversé la France du 3 au 5 juin 2022, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, a déploré «une vraie catastrophe» pour l’agriculture. Déjà, selon France Assureurs, les orages et inondations qui ont affecté de nombreuses régions françaises entre le 20 mai et le 23 mai ont entraîné des sinistres sur les biens agricoles et les récoltes estimés à 11 millions d’euros pour les assureurs.

Si la fédération n’a pas encore de chiffres agrégés des assureurs concernant les événements du 3 au 5 juin 2022, Groupama et Pacifica, qui représentent près de 70% du marché de l’assurance multirisque climatique (MRC), ont fait remonter de premières estimations. «Après les intempéries qui ont touché la France la semaine dernière, les principaux dégâts sur récoltes constatés par le groupe Groupama sont des pertes sur les cultures d’hiver (colza, blé, orge, notamment), parfois totales, des pertes sur les cultures de printemps et d’été (maïs, productions de semences, tournesol, notamment), parfois totales, et des pertes sur la vigne», relate le groupe mutualiste, qui recense au 9 juin 2022 plus de 2.700 déclarations de sinistres, pour un coût estimé d’au moins 16,6 millions d’euros brut. De son côté, Pacifica a enregistré environ 1.100 dossiers de sinistres sur récoltes, soit environ 4% de son portefeuille, pour un montant proche des 10 millions d’euros. En multirisque agricole, la filiale d’assurance dommages du groupe Crédit Agricole a aussi enregistré 400 déclarations, pour une première estimation de 10 millions d’euros.

La réforme ne fait pas l’unanimité

«Face à ces épisodes exceptionnels, nous allons travailler sur les prêts garantis par l’Etat [PGE] pour accorder aux agriculteurs une trésorerie suffisante face aux charges qui leur incombent», a réagi Marc Fesneau, le ministre de l’Agriculture, en déplacement le 6 juin chez des viticulteurs touchés par la grêle. Il a aussi mentionné d’autres mesures, comme l’allégement des charges sociales, la défiscalisation sur la taxe sur le foncier non bâti, et rappelé la réforme de l’assurance récolte dans laquelle l’exécutif s’est lancé. «A moyen terme, le changement climatique interroge nos outils assurantiels. La loi assurance récolte, opérationnelle en 2023, permettra à plus d’agriculteurs de s’assurer pour couvrir mieux leurs besoins, avec 300 millions d’euros de solidarité nationale en plus par an», explique Marc Fesneau.

L’occasion a été saisie par de nombreux agriculteurs pour faire entendre leurs critiques sur le modèle actuel de l’assurance récolte, mais aussi sur le nouveau système qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Si la FNSEA soutient la réforme, d’autres organisations syndicales sont plus frileuses. «Plus que jamais, l’enchaînement des catastrophes climatiques montre que cette réforme doit être abrogée et remplacée par un fonds mutuel et solidaire, plus juste et plus efficace, financé par l’Etat, la profession agricole et aussi par les entreprises tirant un bénéfice économique direct du maintien de l’agriculture», s’est dépêchée de réagir la Confédération paysanne. «Je ne me retrouve pas dans la réforme, confiait récemment à L’Agefi un viticulteur. La philosophie n’est pas la bonne. Nous sommes assurés selon une moyenne olympique sur les cinq dernières années, alors même que la succession des événements météorologiques a largement grevé nos rendements ces dernières années. La problématique est mal posée : ce sont nos frais fixes, qui restent les mêmes peu importent les rendements, qu’il faut assurer.»

Les paramètres techniques attendus

La réforme, qui propose une répartition des risques entre les agriculteurs pour les risques à faible intensité, les assureurs privés pour les risques d’intensité moyenne et la puissance publique pour les risques de forte intensité, vise à faire passer le pourcentage des surfaces assurées à 60% pour la vigne, les céréales ou les légumes (contre 34%, 33% et 28% respectivement en 2020) et 30% pour les prairies ou l’arboriculture (1% et 3% en 2020). Les derniers échanges au sein du groupe de travail à la direction générale du travail évoquaient une tripartition selon les bornes suivantes : de 0% à 15% des pertes auto-assurées par les agriculteurs, de 15% à 60% par les assureurs privés, et au-dessus par la solidarité nationale. Plusieurs éléments techniques, qui restent à préciser, sont attendus par les agriculteurs et les assureurs : le taux de subvention de la MRC, la franchise appliquée à l’assurance MRC, le taux d’indemnité appliqué à l’intervention publique couvrant les pertes exceptionnelles et le seuil de déclenchement de l’intervention publique pour ces pertes exceptionnelles, tout cela en fonction des différentes cultures (grandes cultures, viticulture, arboriculture et prairies). D’ici là, les agriculteurs espèrent un temps clément.