L’assureur Prévoir cultive sa singularité

Prévoir a profité de l’effet rattrapage en 2021 après une année 2020 marquée par les conséquences économiques de la pandémie. «Il s’agit d’une très belle année post-Covid, aidée par des marchés financiers très favorables, qui nous permet d’atteindre un plus haut historique», commente la présidente-directrice générale du groupe d'assurance, Patricia Lacoste. Le spécialiste de la prévoyance et de l’assurance vie, qui compte 979.000 contrats actifs et un peu moins de 2.000 collaborateurs à fin 2021, a dégagé un résultat consolidé record de 49,1 millions d’euros, en hausse de 31,8% sur un an, et un chiffre d’affaires en croissance de 4,5% à 608 millions d’euros. Le rendement de ses capitaux propres (RoE) progresse de 1,4 point à 6,5% et le ratio de solvabilité du groupe ressort à 233%.

Les activités d’assurance, 70% du chiffre d’affaires, ont contribué pour 5,4 millions à l’augmentation du résultat consolidé. Prévoir réalise 80% de son activité dans le domaine grâce à son réseau de salariés, environ 800 personnes, et 20% en marque blanche (Prévoir Partenaires), via des partenaires distributeurs tels April ou SPVie Assurances.

Spécialisé sur la clientèle à revenus modestes, le groupe se distingue en restant loin des unités de compte (UC) qui représentent moins de 1% de ses encours. «Nous ferons un peu plus d’UC. Néanmoins, nous garderons toujours le fonds euro comme priorité qui correspond entièrement aux attentes de notre clientèle spécifique qui ne cherche pas le risque mais voit au contraire notre travail d’assureur comme celui de prendre le risque à la place de nos clients», explique Patricia Lacoste.

Premier plan stratégique

Le groupe, détenu à 70% par les descendants des fondateurs, ancre cette singularité dans un nouveau plan stratégique. «Il s’agit du premier plan stratégique du groupe. Chaque entité a son plan et ambitions propres à 5 ans et des objectifs de synergies avec les autres entités du groupe. C’est un projet de conquête et de développement pour que chacun devienne un spécialiste dans son domaine», assure Patricia Lacoste.

Dans le courtage, qui représente 25% de son chiffre d’affaires, il a mis la main début 2022 sur l’assurtech Easyblue qui veut devenir la première plateforme d’assurance 100% digitale à destination des TPE et des travailleurs indépendants en Europe. Après les courtiers Utwin et AssurOne en 2019 et Réassurez-moi 2021, Prévoir affirme sa diversification grâce à laquelle il veut saisir les opportunités, en assurance emprunteur par exemple.