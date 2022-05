Axa est en passe de transformer sa holding en réassureur interne

Axa est en bonne voie pour transformer sa holding en réassureur interne. Selon une décision publiée mardi au Journal officiel, l’assureur a été agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour opérer en France en réassurance vie et non-vie. Axa, qui a annoncé cette évolution en février 2022, entend finaliser la transformation d’Axa SA en principale entité opérationnelle de réassurance interne au groupe Axa «d’ici le 30 juin 2022 avec effet rétroactif pour les nouveaux traités de réassurance au 1er janvier 2022».

Outre cet agrément, le groupe a reçu l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale 2022. 99,98% des actionnaires ont ainsi voté en faveur de la résolution qui proposait d’étendre l’objet social de la société à «toutes les opérations de réassurance de quelque nature que ce soit » dont «les opérations de transfert et de rétrocession de risques» et «la reprise sous quelque forme que ce soit de contrats ou d'engagements de réassurance auprès de tout assureur».

Plus grande valeur économique

aux actionnaires

«Dès l’octroi de cet agrément, Axa SA deviendrait une société de réassurance soumise à la réglementation applicable aux sociétés et activités de réassurance, et conclurait des traités de réassurance en quote-part de 25% avec certaines sociétés européennes d’assurance dommages d’Axa, renouvelables annuellement», écrit l’assureur dans son rapport annuel. Axa SA a vocation à absorber la captive actuelle de réassurance interne, Axa Global Re, qui centralise pour le groupe la fonction de réassurance et réalisait 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec 60 entités réassurés dans le monde en 2020. Fin 2021, Axa Global Re comptait 155 salariés.

«Cette initiative vise à améliorer la fongibilité du capital dans l’ensemble du groupe», soulignait lors des résultats annuels Alban de Mailly Nesle, directeur financier du groupe Axa. Les trois agences de conseil en vote, ISS, Glass Lewis et Proxinvest, ne s’y sont pas trompées et ont conseillé aux actionnaires de voter en faveur de la résolution en question lors de l’assemblée générale. «Nous pensons que l'élargissement de l'objet social de la société a pour but de [lui] donner une plus grande souplesse dans l'exercice de ses activités et, partant, de fournir une plus grande valeur économique aux actionnaires», expliquait ainsi Glass Lewis.

Mais une telle évolution permettrait aussi de diversifier les flux de trésorerie de la holding. Grâce à cette transformation, l’assureur espère obtenir 2 milliards d’euros de trésorerie supplémentaire d’ici 2026 dont un milliard dès 2023 à travers «un impact exceptionnel résultant de la fusion et une accélération de la remontée de trésorerie». «L’impact exceptionnel sur la trésorerie de 0,7 milliard d’euros n’est pas considéré comme une remontée de trésorerie et n’a donc pas d’incidence sur les objectifs de remontée de trésorerie inclus dans le plan «Driving Progress 2023», précise Axa dans son rapport annuel 2021.