Allianz annonce une provision supplémentaire de 1,9 milliard d'euros pour les fonds Alpha

L'assureur allemand Allianz a annoncé mercredi qu'il comptabiliserait une provision supplémentaire de 1,9 milliard d'euros au premier trimestre, liée aux pertes de ses fonds structurés Alpha pendant la chute des marchés financiers de mars 2020. Le groupe avait déjà annoncé des provisions de 3,7 milliards d'euros à cet effet.

«Allianz estime que cette provision constitue une estimation juste de son exposition financière restante au versement d'indemnités aux investisseurs et aux paiements à effectuer dans le cadre de toute résolution des procédures gouvernementales», a indiqué l'assureur dans un communiqué. Les pertes essuyées en mars 2020 par des fonds gérés par Allianz Global Investors sur des produits structurés ont déclenché des enquêtes du département américain de la Justice et de la Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que de nombreuses plaintes des clients du groupe.

Bénéfice au premier trimestre de 600 millions d'euros

Ces fonds avaient massivement parié sur des options offrant aux investisseurs une couverture en cas de retournement du marché. Cette stratégie s'était révélée payante pour le groupe avant le début de la crise sanitaire. Mais en mars 2020, les marchés d'actions ont chuté et la volatilité a atteint des niveaux records, entraînant de lourdes pertes pour les fonds concernés.

La provision supplémentaire annoncée mercredi aura un impact négatif de 1,6 milliard d'euros sur le résultat net du premier trimestre, a précisé Allianz, en ajoutant que son bénéfice net ressortait ainsi à 0,6 milliard d'euros sur la période. Le résultat opérationnel du premier trimestre a atteint 3,2 milliards d'euros.

Après ces annonces, le titre Allianz gagnait 2,5% à 198,50 euros à la Bourse de Francfort.