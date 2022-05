La Société Générale publie des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

Malgré les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, Société Générale a démarré l'année 2022 avec un bénéfice supérieur aux attentes. La banque française a publié jeudi un résultat net part du groupe de 842 millions d'euros au titre du premier trimestre, contre 814 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net trimestriel de 337 millions d'euros, selon le consensus Factset.

Les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine se sont traduites par une hausse du coût du risque, qui s'est établi à 39 points de base, contre 21 points de base un an plus tôt. Près de 60% de la charge du risque au premier trimestre est liée aux expositions russes du groupe, a précisé sa directrice financière Claire Dumas. Le mois dernier, Société Générale a annoncé avoir cessé ses activités de banque et d'assurance en Russie, et avoir conclu un accord en vue de céder sa participation dans la banque russe Rosbank ainsi que ses filiales russes d'assurance à Interros Capital. Ce fonds d'investissement détenu par un oligarque était le précédent actionnaire de Rosbank.

Rosbank a fait l'objet d'une charge nette de 136 millions d'euros. En excluant cet impact, le coût du risque s'est élevé à 31 points de base.

Hausse du coût du risque

Pour l'année 2022, Société Générale a révisé à la hausse sa prévision de coût du risque. L'établissement estime qu'il sera compris entre 30 et 35 points de base - contre 13 points en 2021 -- alors qu'il tablait précédemment sur un coût du risque inférieur à 30 points de base pour l'année en cours. La nouvelle projection tient compte de la charge des actifs russes en passe d'être cédés mais aussi de l'impact de la guerre sur le portefeuille offshore de la banque. Claire Dumas a précisé que le groupe poursuivait «sa politique de provisionnement prudente» et avait choisi de ne pas procéder à une reprise des provisions effectuée pendant la pandémie de Covid-19.

Le résultat net sous-jacent a progressé de 21,3% au premier trimestre, à 1,57 milliard d'euros. «Ce premier trimestre confirme la solidité et la résilience de notre modèle d'affaires avec une performance soutenue de l'ensemble de nos métiers dans un environnement plus incertain, un levier opérationnel en amélioration et un coût du risque contenu», a commenté le directeur général du groupe, Frédéric Oudéa, cité dans un communiqué.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 16,6% au trimestre écoulé, à 7,2 milliards d'euros, tiré par l'ensemble des métiers. Les analystes prévoyaient en moyenne un PNB de 6,23 milliards d'euros, selon le consensus FactSet.

La cession de Rosbank pénalise le capital

La banque de la Défense a estimé que la cession de Rosbank devrait lui coûter près de 3,1 milliards d'euros. Cette perte ne se traduira que dans les comptes du deuxième trimestre. En revanche, l'opération a déjà un impact sur le capital du groupe et lui a coûté au premier trimestre 14 points de base sur son ratio réglementaire CET1. Ce dernier s'établissait à 12,9% à fin mars 2022, contre 13,5% à fin mars 2021. Un impact résiduel de 6 points de base sur le CET1 du groupe sera enregistré lorsque la cession de Rosbank sera finalisée «dans les toutes prochaines semaines», a indiqué le groupe.

La banque de détail en France a résisté. Ses revenus hors PEL/CEL sont ressortis à 2,16 milliards d'euros en progression de 6,4% par rapport au premier trimestre 2021, grâce à la dynamique sur les marges d'intérêts et les commissions financières et de services.

La division de banque de détail et de services financiers internationaux a vu son activité progresser de 19,4% sur le trimestre, à 2,2 milliards d'euros. Le métier de location longue durée et de gestion de flottes de véhicules affiche un produit net bancaire record en croissance de 53%, grâce à une bonne tenue de l'activité et à la poursuite de la très forte demande pour les voitures d'occasion. Le groupe, qui a signé l'accord cadre du projet d'acquisition de LeasePlan par ALD, veut à terme faire «des mobilités durables le troisième pilier» de son modèle d'affaires, a rappelé Claire Dumas.

La banque de financement et d'investissement a enregistré une bonne performance, avec des revenus en hausse de 18,1% à 2,75 milliards d'euros, ce qui illustre, selon Société Générale, «la pertinence de la stratégie présentée en mai 2021».

Les activités de marché ont enregistré une bonne performance sur ce premier trimestre à 1,78 millions d'euros, en progression de 20,5% par rapport au premier trimestre 2021, bénéficiant d'une forte dynamique aussi bien sur les produits de taux, crédit et change que sur les métiers actions.

Les activités de financement et conseil affichent pour leur part des revenus à 790 millions d'euros, en hausse de 24,4% sur un an.