Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Allianz et Sanlam ont annoncé mercredi avoir convenu de « combiner leurs opérations actuelles et futures sur le continent africain afin de créer la plus large entité de services financiers non bancaires panafricaine ». Les deux assureurs vont regrouper leurs activités dans 29 pays africains, en...