BBVA a annoncé vendredi le résultat le plus élevé de son histoire au premier trimestre 2022 grâce à une augmentation de ses revenus et à une baisse des provisions. Son bénéfice net s'est établi à 1,65 milliard d'euros, en hausse de 36% d’un an sur l’autre et supérieur au consensus fourni par la...