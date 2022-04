Les résultats de Barclays rassurent après sa perte dans les produits structurés

Tout n’est pas pardonné, mais il n’y a pas eu de nouvelle mauvaise surprise. Après avoir alerté ses actionnaires fin mars qu’elle avait dû passer une provision de près de 500 millions de livres (595 millions d'euros) liée au dépassement de son programme d’émission de produits structurés aux Etats-Unis, Barclays était attendue au tournant pour ses résultats du premier trimestre. Ceux-ci n’ont pas déçu, bien au contraire. Même si Barclays a confirmé que son programme de rachat d’actions d’un milliard de livres était gelé jusqu’à la résolution de son différend avec la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américain.

Le mois dernier, la banque avait annoncé que ce programme, qui devait débuter au premier trimestre de cette année, serait décalé. «Barclays reste engagée dans le programme de rachat d'actions », affirme la banque dans un communiqué et a l'intention de le lancer «dès que possible». Elle assure aussi rester «attachée à son activité de produits structurés aux Etats-Unis» et s'attend à ce que sa filiale américaine reprenne l'émission de ce type de produits «au cours du deuxième trimestre 2022».

Trading solide

Après des bénéfices record en 2021, la banque a publié jeudi un résultat avant impôt de 2,2 milliards de livres et un résultat net part du groupe de 1,4 milliard de livres pour le premier trimestre 2022. Bien qu’en repli de respectivement 7% et 18% par rapport à la même période de l'année précédente, ces chiffres apparaissent bien supérieurs aux attentes des analystes. Le consensus fourni par la banque espérait un bénéfice avant impôts de 1,32 milliard de livres et un résultat net de 464 millions.

Son produit net bancaire atteint 6,4 milliards de livres, en progression de 10% par rapport au premier trimestre 2021. Ses activités en Grande-Bretagne progressent de 5% et celles à l’international de 10%. La banque affiche une hausse de 10% de ses activités de banque de financement et d’investissement (BFI) et aussi de 10% de ses activités de paiement. Ses revenus d’intérêts progressent de 26% à 2,3 milliards de livres et ceux de ses commissions montent de 3% à 4,1 milliards.

Fait notable, les revenus de son unité Global Markets, comprenant le trading, ont augmenté de 26 % pour atteindre 2,7 milliards . Les revenus du département taux ont augmenté de 37% à 1,6 milliard et les revenus des actions de 13% à un milliard, notamment grâce aux dérivés.

A la mi-journée, le cours de Barclays progressait de 2,9% pour un indice Stoxx des banques européennes en hausse de 0,9%.