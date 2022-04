Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le spécialiste de la prévoyance et du courtage en assurance Diot-Siaci a annoncé jeudi 21 avril l’acquisition de Lindauer & D’Andlau, un cabinet de courtage en assurance-crédit dans la région Grand Est. Basé à Strasbourg et opérant depuis plus de 50 ans, Lindauer & D’Andlau, dirigé par...