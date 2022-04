JPMorgan publie un résultat en baisse de 42%

JPMorgan a ouvert le bal des résultats trimestriels ce mercredi 13 avril. Son résultat net au premier trimestre accuse une baisse de 42%, à 8,28 milliards de dollars, contre 14,3 milliards de dollars un an plus tôt. Le revenu net décroche de 5% sur un an, tombant à 31,6 milliards de dollars.

La première banque américaine en termes d’actifs a passé une provision dans ses comptes de 902 millions de dollars. La baisse de l’activité est notamment marquée dans la banque de financement et d’investissement. La baisse des commissions fait reculer le revenu de la banque d’investissement de 28%, à 2,1 milliards de dollars. L’activité de marché accuse également un recul de 8%, enregistrant un revenu de 9,3 milliards de dollars. A l’annonce de ces résultats, le titre en Bourse accusait une baisse de 1,9% en pré-ouverture à Wall Street..

Le PDG Jamie Dimon s’est tout de même déclaré « optimiste sur l’économie à court terme », bien qu’il souligne «les défis géopolitiques et économiques à venir en raison de la forte inflation, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et la guerre en Ukraine ». Le conseil d'administration de la banque américaine a, par ailleurs, approuvé son programme de rachat d’actions de 30 milliards de dollars, a-t-elle annoncé.