Moins de 16% de femmes figurent parmi les gros salaires de la City

Les femmes sont largement sous représentées parmi les plus gros salaires de 10 établissements bancaires londoniens, a rapporté Bloomberg mercredi. D’après des données du gouvernement britannique arrêtées à avril 2021, elles représenteraient seulement 15,5% du quartile des effectifs les mieux payés, contre 14,9% en 2020. Un chiffre inférieur à celui, déjà faible, calculé par Bloomberg pour l’ensemble de l’industrie financière britannique qui ressort à 20,5%. Parmi les 10 banques recensées, Morgan Stanley affiche la pire proportion de femmes dans ses tops salaires, à 10,9% et Goldman Sachs la plus élevée à 22,4%. Du côté des salaires moyens, celui des femmes est 44,1% inférieur à celui des hommes.