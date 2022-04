Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’offre broker-to-custody de BNP Paribas, disponible aux Etats-Unis et en Asie Pacifique depuis plusieurs années, est désormais également disponible en Europe. Grâce à cette offre intégrée et en architecture ouverte, les clients pourront exécuter leurs transactions par le biais de BNP Paribas et...