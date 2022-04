Hélène Bernicot (Arkéa) : «Leetchi et Mangopay poursuivont leur croissance»

L'Agefi : Vous avez annoncé engager une revue stratégique de votre portefeuille de fintechs. Où en êtes-vous ?

Hélène Bernicot : Pour accélérer leur développement, nous avons pris la décision d’ouvrir le capital de certaines fintechs dans lesquelles nous détenions des participations majoritaires. C’est le choix qui a été fait avec Budget Insight qui a accueilli PSG Equity a son capital. Par ailleurs, nous ouvrons le capital de Leetchi et de Mangopay pour qu’ils poursuivent leur croissance sur leurs marchés respectifs. Nous gardons dans les deux cas des participations et des liens forts, y compris commerciaux. Cette dernière transaction s’est faite d’autant plus naturellement que le fonds Advent International, qui entre au capital, nous a cédé Monext en 2009.

Jusqu’où pourriez-vous aller dans cette revue stratégique ?

En tant qu'actionnaire, tout l’enjeu est de continuer à accompagner les fintechs, seul ou avec le renfort de partenaires permettant de disposer de leviers supplémentaires. Ces investissements prennent la forme de participations majoritaires ou minoritaires (plus d'une dizaine). S’il est encore trop tôt pour communiquer, nous avons des pépites en portefeuille dans lesquelles nous souhaitons réinvestir, par exemple dans la gestion patrimoniale. Faire rentrer des fonds dans nos participations majoritaires devrait nous permettre de redéployer des moyens vers ces participations ou de rentrer au capital de nouvelles fintechs.

Pourquoi ce revirement stratégique après avoir été l’un des acteurs français les plus actifs dans le domaine ?

C’est une nouvelle étape qui s’inscrit dans notre plan stratégique et qui tient compte de la plus grande maturité du groupe que la plupart des acteurs vis-à vis de l'écosystème fintech. Arkea est un acteur référent de cet écosystème, dont il est partenaire depuis plus de 10 ans, et ce sous différentes formes : Arkéa est investisseur direct, Arkéa est investisseur indirect et Arkéa est partenaire commercial. Pour nos participations majoritaires, nous souhaitons, en lien avec les équipes, les faire grandir pour devenir des champions européens avec d'autres si besoin. En ce qui concerne l’investissement indirect, nous avons chaque année une enveloppe de 40 millions d’euros pour investir à travers des fonds. Enfin, nous continuons à collaborer avec les fintechs dans nos différents métiers, pour améliorer l'expérience client, tester des nouveaux usages, ou mieux répondre aux besoins clients. Nous sommes toujours aussi convaincus de l’importance de la collaboration entre le Crédit Mutuel Arkéa et les fintechs.