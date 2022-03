Wall Street distribue les plus gros bonus depuis 2006

Le bonus moyen à Wall Street a bondi de 21% l’an dernier, pour atteindre son plus haut niveau depuis 2006, a rapporté, mercredi, le contrôleur général de l’Etat de New York. Les salariés de l’industrie bancaire et des marchés à New York ont empoché une rémunération variable moyenne de 257.500 dollars (234.000 euros) au titre de 2021. Un chiffre stimulé par les niveaux record d’activités de fusions-acquisitions et de marchés primaires actions et dette, alors que les Bourses mondiales ont atteint des sommets. L’enveloppe globale des bonus versés au titre de 2021 a, pour sa part, bondi de 21%, pour atteindre 45 milliards de dollars. Elle s’était élevée à 37,1 milliards de dollars en 2020, selon le rapport.