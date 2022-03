Wall Street distribue les plus gros bonus depuis 2006

Le bonus moyen à Wall Street a bondi de 21% l'an dernier pour atteindre son plus haut niveau depuis 2006, a rapporté mercredi le contrôleur général de l'Etat de New York.

Les salariés de l'industrie bancaire et des marchés à New York ont empoché une rémunération variable moyenne de 257.500 dollars (234.000 euros) au titre de 2021. Un chiffre stimulé par les niveaux records d'activités de fusions acquisitions et et de marchés primaires actions et dette, alors que les Bourses mondiales ont atteint des sommets.

L'enveloppe globale des bonus versés au titre de 2021 a pour sa part bondi de 21% pour atteindre 45 milliards de dollars. Elle s'était élevée à 37,1 milliards de dollars en 2020, selon le rapport.

Soumises à une forte pression de leurs salariés et confrontées à la fuite des talents, les banque d'investissement de Wall Street ont largement augmenté l'an dernier les packages de rémunération de leurs troupes.

Reflux attendu en 2022

«L'explosion des bénéfices de Wall Street a continué à dépasser les attentes en 2021 et a entraîné des bonus record», a déclaré le contrôleur de l'Etat de New York, Thomas DiNapoli, qualifiant cela de «bonne nouvelle». Wall Street a contribué à environ 18% des impôts perçus par l'Etat de New York pour 2021, et à 7% des recettes fiscales de la ville. Cela devrait aider la ville de New York à dépasser ses attentes en matière de recettes fiscales, selon le rapport.

Un certain nombre de facteurs, dont l'inflation, la reprise en cours et les retombées économiques de l'invasion russe en Ukraine, devraient en revanche peser sur les bonus de Wall Street cette année. Selon les prévisions, le recul attendu atteindrait 16%.

Si les activités de marché emploient 180.000 personnes à New York, ce chiffre est en recul de 5% depuis 2007.