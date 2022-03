Luko accélère après le rachat de l'assureur allemand Coya. L’assurtech française, qui entend «réinventer l’assurance habitation», annonce l’acquisition de la jeune pousse Unkle dédiée à l’immobilier. Lancée au printemps 2019 par Matthieu Luneau et Cédric Baulme après une levée de fonds de 1 million d’euros auprès de business angels, Unkle est une assurtech spécialisée dans les assurances de garanties locatives qui compte aujourd’hui 30 collaborateurs et 20.000 clients locataires et propriétaires en France. Elle a bouclé en janvier une levée de fonds de série A de 10 millions d’euros auprès des fonds Mundi Ventures, Anaxago, InnovAllianz (géré par Eurazeo) et de Patrick Weil (Groupe Prunay). Elle affirmait alors vouloir «devenir la première plateforme pour les acteurs de l’immobilier en France» et recruter 50 collaborateurs en 2022.

L’opération, dont le montant n’est pas dévoilé, devrait être réalisée à moitié en cash et à moitié en actions. «Cette acquisition répond à deux logiques. D’abord, nous ne disposions pas du cœur de métier d’Unkle qui est de fournir des garanties locatives à des personnes sans garants et d’offrir la sécurité des loyers à des propriétaires. Ensuite, Unkle va nous permettre d’accélérer la logique partenariale avec les acteurs de l’immobilier», explique Raphaël Vullierme, cofondateur et directeur général de Luko.

Sur le marché de l’habitation, Luko proposait déjà une solution pour trouver son logement (Luko Immo), mais aussi des solutions pour financer son logement (assurance emprunteur), l’assurer, le gérer et le réparer. Unkle permet donc de compléter les solutions pour trouver un locataire avec la garantie locative, un marché qui représente 2 milliards d’euros en France selon l’assurtech. Seule l’assurance travaux, qui permet de couvrir un bien mis en chantier, manquera à la palette de Luko, qui pourrait développer le produit en interne un peu plus tard.

Cette acquisition ne modifie pas les objectifs de Luko : un million de clients en 2023 (300.000 actuellement), la rentabilité en France en 2025 et un milliard d’euros de primes en 2026. De son côté, Unkle vise 100.000 clients et plus de 3.500 agences partenaires à horizon 2023 (800 actuellement). Les deux dirigeants continueront à diriger la marque que conservera Luko en tant que business unit à part entière et dont les solutions seront proposées en Espagne et en Allemagne. Unkle transférera une partie de son risque à Luko et continuera à travailler avec ses partenaires, notamment Sada Assurances.