Alors que tous les yeux sont fixés à l’est, à l’ouest tout va bien. Le Crédit Mutuel Arkéa a dégagé un bénéfice net record au titre de l’année 2021 de 574 millions d’euros, en hausse de 61% sur un an. Surtout, ce bénéfice enregistre une croissance de 12,3% par rapport à 2019, dernière année record à 511 millions d’euros, grâce essentiellement à une plus-value de 194 millions d’euros sur la cession des parts du groupe de gestion Primonial.

Outre le bénéfice, la banque affiche deux autres records : un coefficient d’exploitation à 67,3% malgré une hausse des frais de gestion de 14% à 1,7 milliard d’euros et un chiffre d’affaires en hausse de 17,3% à 2,53 milliards d’euros. Elle dépasse par ailleurs le seuil des 5 millions de clients avec 200.000 nouveaux clients en 2021 (+4%). « Cette dynamique est notamment portée par nos banques en ligne Fortuneo et Keytrade (+75.000 clients) mais aussi le réseau physique avec 22.000 nouveaux clients », décrit Anne Le Goff, directrice générale déléguée.

Au nom de la liberté

Le président Julien Carmona tient toutefois à contextualiser ces performances : « Ces résultats, comme ceux des autres banques françaises, doivent beaucoup aux aides gouvernementales, notamment aux Prêts garantis par l’Etat (PGE), au chômage partiel, au plan de relance et à la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). » Le dirigeant avoue trouver « étrange » la communication de certains groupes sur leurs résultats atteints dans un contexte si particulier. Une manière de souligner sa singularité, entérinée dans son plan stratégique Transitions 2024, mais aussi de rappeler à la confédération nationale du Crédit Mutuel qu’il est loin d’avoir enterré son projet d’indépendance. Preuve en est, les messages « independance pour Arkea » et « rester libre ici » trônent encore sur les bâtiments du siège social du groupe au Relecq-Kerhuon, à côté de Brest.

« Si le projet d’indépendance d’Arkéa n’a pas avancé dans la période récente, c’est parce que le superviseur, qui a le dossier entre les mains, l’a mis en pause au moment de la crise sanitaire. L'examen du dossier devrait reprendre », explique Julien Carmona, qui conclut : « Notre résistance en 2021 nous donne bon espoir ». Plus que d’autonomie, le terme a remplacé celui d’indépendance dans les communications récentes, c’est bien d’un projet de liberté dont on parle en interne. « Ces différences lexicales ne veulent pas dire grand chose. Les temps changent, les personnalités changent, les styles sont différents, mais nous voulons la même chose », résume le dirigeant.

Le capital investissement plutôt que la BFI

Pour marquer sa singularité, le Crédit Mutuel Arkéa met en avant ses résultats. Il a par exemple tiré 16% de ses revenus en 2021, 409 millions d’euros, du B2B et des services spécialisés aux autres groupes financiers, et entend capitaliser sur ces compétences. Sa filiale Arkéa Banking Services a la charge de la refonte du système informatique du réseau de HSBC France, repris par My Money Group, et de l’informatique et d’une partie du back-office d’Axa Banque.

Mais la plus forte augmentation des revenus en 2021 provient bien du segment « autres revenus », avec une hausse de 259 à 573 millions d’euros en un an. Cela s’explique « principalement par la reprise de l’activité économique qui marque favorablement les valorisations des participations de capital investissement ». Il a dans son portefeuille une centaine d’entreprises, des participations toujours minoritaires, représentant un peu plus d’un milliard d'euros, et a investi 180 millions d’euros en 2021. « Les autres banques ont profité de leur banque de financement et d’investissement, nous du capital investissement et du financement de l’économie réelle », se félicite-t-on dans les couloirs au Relecq-Kerhuon. Le groupe a décidé d’abandonner la BFI en 2008 pour réduire la dépendance de ses revenus à la volatilité des marchés.

Pas de perspectives financières,

mais stratégiques

Les choses ne sont pas figées dans le marbre pour autant. Après avoir été très actifs dans les fintechs - la banque en détient quatre à 100% et possède une participation minoritaire dans une dizaine d’autres -, l’âge de raison est venu. « Nous considérons que notre portefeuille de fintechs a atteint la maturité. Nous avons engagé une revue stratégique et ne nous interdisons rien, y compris d’ouvrir le capital de certaines d’entre elles », explique Hélène Bernicot, directrice générale. « Des décisions ont été prises et des opérations devraient intervenir dans les prochaines semaines », abonde Julien Carmona. La cession de la plateforme de cagnottes en ligne Leetchi et de la filiale de paiement Mangopay étaient envisagées en juillet.

Comme à son habitude, le groupe n’a pas donné de perspectives et d’objectifs financiers pour 2022, mais indiqué vouloir continuer dans le sens des enjeux sociaux et environnementaux. Après avoir présenté une première mesure de sa performance globale sur le périmètre d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (ABEI), il a pu étendre l’estimation à 75% des financements accordés au cours de l’année 2021. Il en ressort qu'un milliard d’euros de crédits accordés génère en moyenne 15.000 euros d’impacts environnementaux négatifs et 175.000 euros d’impacts sociaux positifs. Le Crédit Mutuel Arkéa, qui devrait aussi acquérir le statut d’entreprise à mission au cours de l’année, donnera les résultats définitifs au deuxième trimestre 2022.