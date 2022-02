Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après « une bonne année », Munich Re regarde 2022 avec optimisme. Le réassureur allemand, qui vient d’annoncer sa volonté de restituer 2,5 milliards d’euros à ses actionnaires entre 2022 et 2023, a indiqué mercredi avoir dégagé un bénéfice net plus que doublé sur un an en 2021 de 2,93 milliards d...