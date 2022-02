Goldman Sachs remonte ses objectifs de rentabilité

Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a relevé, jeudi, ses prévisions de rentabilité et s’est fixé de nouveaux objectifs pour les trois prochaines années concernant ses activités de services aux entreprises (transaction banking) et de banque traditionnelle. Lors d’une présentation au Credit Suisse Financial Services Forum en Floride, David Solomon a déclaré s’attendre à un rendement des capitaux propres tangibles (RoTE) de 15% à 17% au cours des trois prochaines années, contre des prévisions à moyen terme de 14% précédemment. La banque prévoit que ses dépôts sur ses métiers de transaction banking dépassent 100 milliards de dollars d’ici à 2024, contre 54 milliards l’an dernier. Les revenus de ce pôle devraient atteindre 750 millions de dollars d’ici là, contre 226 millions l’année dernière. Les dépôts bancaires traditionnels, eux, devraient atteindre plus de 150 milliards de dollars d’ici à 2024, contre 110 milliards de dollars en 2021.