Le groupe d’assurance-vie CNP Assurances a annoncé, mercredi, un durcissement de ses critères d’investissement dans les secteurs du pétrole et gaz, et du charbon. Il indique qu’il ne financera plus aucun nouveau projet d’exploration ou de production de pétrole ou de gaz, et qu’il renoncera à tout...