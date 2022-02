Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Atom Bank a annoncé avoir clôturé un tour de table de 75 millions de livres (90 millions d’euros) mené par BBVA, Toscafund et Infinity. « BBVA affiche une nouvelle fois son soutien au projet et à l'équipe Atom, dont elle est actionnaire depuis 2015 et qu'elle a accompagné dans toutes ses...