Credit Suisse devra s'expliquer lors d’un procès entamé ce lundi et devrait durer plus d’un mois, devant le Tribunal pénal fédéral suisse, sur ses relations avec un gang bulgare impliqué dans un trafic de cocaïne accompagné de blanchiment d’argent. Le ministère public estime que la banque et un...