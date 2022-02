Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Contre toute attente, ce sera une commission mixte paritaire conclusive. Le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord, le 3 février, sur le texte de la proposition de loi de Patricia Lemoine «Pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur»....