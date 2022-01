Deutsche Bank dépasse les attentes de résultats

Deutsche Bank a fait état jeudi d'une croissance supérieure aux attentes de son bénéfice et de son produit net bancaire (PNB) au quatrième trimestre 2021. La banque allemande a signé un sixième trimestre consécutif de bénéfices, inscrivant son redressement dans la durée.

Le groupe a publié un bénéfice après impôts de 315 millions d'euros au titre du quatrième trimestre de 2021, contre 189 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice après impôts de 26 millions d'euros, selon le consensus établi par la société. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 145 millions d'euros, contre 51 millions d'euros au quatrième trimestre de 2020.

Le produit net bancaire a progressé de 8%, à 5,94 milliards d'euros sur la période, contre un montant de 5,67 milliards d'euros anticipé par les analystes. Sur un an, les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 1%, vec des performances contrastées entre activités de taux (-14%) et métiers d'origination et de conseil (+29%). Dans la gestion d'actifs, les revenus de DWS ont bondi de 32% et les encours gérés par la filiale approchent le cap symbolique des 1.000 milliards d'euros.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021, le produit net bancaire est ressorti en amélioration de 6%, tandis que la banque anticipait une stagnation.

Retours aux actionnaires

Le groupe bancaire allemand a précisé avoir quasiment terminé de comptabiliser les charges liées à sa restructuration et être en bonne voir pour atteindre son objectif d'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) de 8% en 2022.

Deutsche Bank a, par ailleurs, annoncé mercredi soir qu'elle reprendrait les versements aux actionnaires, avec un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros et un dividende de 0,20 euro par action au titre des résultats de 2021.