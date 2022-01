Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Aon France annonce ce mercredi la nomination de Liliane Spiridon au poste de directrice générale adjointe, en charge du conseil, des services et du placement et du développement des assurances de personnes pour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Maroc. Elle intégrera le comité exécutif...