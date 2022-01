La lutte de pouvoir chez Generali prend une nouvelle tournure

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est une démission plus qu’inattendue chez Generali. L’assureur italien a annoncé jeudi soir que Francesco Gaetano Caltagirone, administrateur non indépendant et membre de nombreux comités dont celui pour les investissements et opérations stratégiques, a démissionné....