Jean-Marie Messier renouvelle son cercle d’associés

La banque d’affaires dirigée par Jean-Marie Messier recompose son état-major. Plus d’un an après le départ houleux d’Erik Maris, elle vient de recruter le co-responsable de la banque d’affaires DC Advisory en France, Fabrice Martineau. Ce professionnel est une figure bien connue du milieu, avec près de 25 ans d’expérience au compteur. Depuis sept ans, il couvrait essentiellement l’industrie du LBO, dans les secteurs de la consommation, de la distribution et des loisirs. Parmi ses faits d’armes figurent la vente d’Interflora à PAI Partners, il y a un an, le rachat de la division emballage de Pochet par le groupe coté PSB Industries, en 2020, ou bien encore la cession par Casino de son activité de restauration collective à Compass, en 2019.

Le banquier est aussi familier avec l’univers des grandes opérations. Avant de rejoindre DC Advisory, où les relations se seraient tendues avec Eric Hamou, l’autre co-responsable de la boutique, il a officié pendant plus de treize ans chez Rothschild & Co. Cette expérience l’avait amené à côtoyer les associés-gérants stars que sont Grégoire Chertok et Laurent Baril. Il avait ainsi travaillé sur le rachat par Casino des activités de Carrefour en Thaïlande, en 2010, la cession d’Alain Afflelou à Lion Capital en 2012, ou bien encore l’acquisition par Casino de l’enseigne Monoprix, la même année. En rejoignant Jean-Marie Messier, il compte renouer avec les grandes transactions et développer la franchise private equity au sein de la banque. Un aspect d’autant plus important que Driss Mernissi, associé au sein de la filiale de Mediobanca, a rendu son tablier en fin d’année dernière. Les rumeurs de son arrivée chez Natixis Partners se multiplient mais rien ne serait encore acté à ce jour.

En avril 2021, Jean-Marie Messier s’est aussi adjoint les services du co-responsable de la banque de financement et d’investissement de HSBC France, Hubert Preschez. Ces recrutements ont permis de pallier les départs récurrents d’associés. Le plus retentissant, celui d’Erik Maris, devenu advisory partner chez Advent International fin 2020. Avant lui, Benjamin Fremaux – expert du secteur de l’énergie – avait aussi mis fin à son activité pour diriger le numéro trois français des services d’efficacité énergétique Idex, tout comme le duo composé de François Roussely et de Fady Lahame, parti il y a trois ans. Par le passé, Fatine Layt, Jean-Charles Charki, Eric Martineau-Fortin et François Guichot-Pérère avaient fait de même.