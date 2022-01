Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Banque Postale CNP Assurances et Allianz France ont annoncé mardi avoir bouclé un transfert de contrats d’épargne d’Allianz France vers CNP Assurances. Le transfert comprend plus de 20.000 contrats d’assurance vie et de capitalisation épargne pour un encours total de 2,1 milliards d’euros. Les...