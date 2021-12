Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Citi et UnionBank of the Philippines ont annoncé avoir conclu un accord concernant la reprise par UnionBank des activités de banque de détail de Citi aux Philippines. La transaction couvre les cartes de crédit locales, les activités de prêt non garanti, de dépôt et d'investissement de Citi. La...