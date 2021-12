Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Après une première décollecte en octobre, les encours sur le Livret A et les livrets de développement durable et solidaire (LDDS) ont une nouvelle fois diminué en novembre. Le Livret A a enregistré plus de retraits que de dépôts en novembre, à hauteur de 90 millions d'euros, selon les données...