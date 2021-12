Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les banques américaines ont été plus proactives que d'autres industries pour encourager les employés à retourner au bureau, mais ces plans ont fait l'objet d'un examen minutieux en raison de la propagation rapide du variant Omicron et beaucoup ajustent leurs plans. Bank of America encourage ses...