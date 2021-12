Les banques s’apprêtent à recharger leurs coussins de fonds propres

Lors de sa 31e séance, sous la présidence de Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) a maintenu le coussin contracyclique des banques à 0%, mais il a annoncé qu’il pourrait le relever lors de sa prochaine réunion au mois de mars à 0,5% des capitaux, soit le niveau prévalant avant la crise. Cette décision, si elle a lieu, sera effective au mois de mars 2023, après le délai de 12 mois prévu pour que les banques puissent mettre la décision en pratique. Ce coussin a été introduit en 2018 afin que les banques puissent se constituer des réserves afin de ne pas gripper la production de crédit en temps de crise. Il s’ajoute aux obligations de fonds propres qu’elles doivent respecter et son taux peut varier entre 0% et 2,5%. Le HCSF avait abaissé son taux à 0% en mars 2020, à la veille du premier confinement et avait ensuite assuré qu’il resterait à zéro jusqu’à la fin de l’année 2022.