Le plan stratégique d’UniCredit donne des ailes au titre

Les actionnaires d’UniCredit n’ont pas attendu la fin de la présentation jeudi matin du nouveau plan stratégique de la banque italienne, baptisé «UniCredit Unlocked», pour montrer leur approbation. Dès la publication des objectifs du groupe pour les trois prochaines années, son titre a bondi de près de 10% à la mi-journée à la Bourse de Milan.

UniCredit vise un bénéfice net de 4,5 milliards d’euros en 2024, en croissance de 10% par an en moyenne. Elle vise aussi une croissance annuelle d’environ 2% de son produit net bancaire, et compte atteindre un rendement des fonds propres (ROTE) de l’ordre de 10% en 2024.

Mais ce qui a surtout surpris favorablement les marchés est l'annonce faite par la banque qu'elle prévoyait de distribuer un total de 16 milliards d’euros à ses actionnaires pendant la période, par une combinaison de dividendes en cash et de rachats d’actions. UniCredit anticipe, pour commencer, une distribution de 3,7 milliards d’euros en 2022 au titre des résultats prévus pour 2021.

Capital-light

La banque veut changer de business model, se concentrant sur les services et produits à forte valeur ajoutée pour ses clients. Elle veut aussi simplifier son organisation, et unifier ses 13 banques différentes en un groupe intégré.

« Notre réseau paneuropéen unique de 13 banques de premier plan et de talents diversifiés seront réunis dans un objectif commun, pour permettre à nos communautés de progresser, a déclaré dans un communiqué Andrea Orcel, le directeur général de la banque. Nous investissons dans le numérique, les données et nos entreprises, en remettant les clients au centre, en définissant une nouvelle façon de travailler pour nos employés et en poursuivant un modèle de 'capital-light' intégrant la durabilité partout ».

Ce nouveau plan est présenté alors que la banque a annoncé l'abandon de ses discussions avec le gouvernement italien concernant une possible reprise de Monte dei Paschi (MPS). Les investisseurs ne lui en ont pas tenu gré.