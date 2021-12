CNP attend la décision d’UniCredit sur leur coentreprise italienne

CNP Assurances croit autant dans les relations exclusives qu’ouvertes. En annonçant avoir bouclé l’acquisition des activités d’assurance vie en Italie d’Aviva pour un montant de 543 millions d’euros, l’assureur français s’est offert une nouvelle force de frappe dans le pays.

Avec l'acquisition de 100% d’Aviva Life, 92,99% d’Aviva Italia Servizi et 51% d’Aviva Spa, qui s’appelleront respectivement CNP Vita Assicura, CNP Vita Assicurazione et CNP Vita Scarl, CNP Assurances double sa part de marché pour atteindre 6% et s’affirme comme cinquième assureur vie en Italie. UniCredit, qui détient 49% d’Aviva Spa, dispose toutefois d’une option pour racheter les 51% restants de la coentreprise, avec une prime fixée par rapport au prix payé jusqu’au 30 décembre 2021. UniCredit, qui tient une journée-investisseurs jeudi, pourrait communiquer sur le sujet et préciser si elle veut exercer cette option où en décaler l’échéance.

Si les deux groupes ne souhaitent pas commenter, «une vente de la coentreprise ne changerait pas l’intérêt central de ce rachat pour CNP Assurances», commente un bon connaisseur du secteur : accélérer sur une distribution non exclusive avec Aviva Life dont les produits, essentiellement en unités de compte (UC), correspondent à la volonté de développement dans le domaine de l’assureur.

CNP devra toutefois ménager sa relation avec la banque italienne pour ne pas mettre en danger leur autre partenariat dans CNP UniCredit Vita qui viendra à échéance le 31 décembre 2024. Cette coentreprise, détenue à 38,8% par UniCredit et 3,7% par Cardif, a affiché 2,4 milliards d‘euros de chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année. Elle assure la distribution exclusive d’une gamme complète d’assurance de personnes via 1.365 agences.

L’assureur français dispose d’autres canaux de distribution en Italie. CNP Santander Insurance, une coentreprise avec Santander qui distribue de l’assurance emprunteur via Santander Consumer Finance, là encore de manière exclusive (pour presque 30 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’année). Enfin, CNP Partners, sa plate-forme présente en Italie, Espagne et au Portugal, distribue ses produits d’éparge patrimoniale et de prévoyance de manière ouverte par l'intermédiaire d'entités financières, de courtiers, d'intermédiaires et d'affinités, ainsi que par le canal numérique. Entre exclusivité et ouverture, CNP Assurances devra s'organiser et peut-être rationaliser.