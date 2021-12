La Commission européenne sanctionne cinq banques pour entente sur les changes

La Commission européenne a annoncé jeudi avoir infligé une amende de 344 millions d'euros à UBS, Barclays, RBS, HSBC et Credit Suisse pour leur participation à une entente dans le domaine des opérations de change au comptant. UBS a bénéficié d'une immunité totale et a par conséquent évité une amende d'environ 94 millions d'euros pour avoir révélé l'existence des ententes. HSBC a écopé de l'amende la plus élevée : 174,3 millions d'euros. Credit Suisse, Barclays et RBS devront payer respectivement des amendes de 83,3 millions, 54,3 millions et 32,5 millions d'euros. Bruxelles avait mis en cause sept banques avant l'été pour constitution d’un cartel sur les marchés primaire et secondaire des obligations d’Etat européennes entre 2007 et 2011.