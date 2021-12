Le Crédit Agricole veut verdir l’économie du quotidien

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe Crédit Agricole a présenté mercredi des engagements sociétaux centrés sur la transition climatique, le renforcement de la cohésion et de l’inclusion sociale et la réussite des transitions agricole et agroalimentaire. Trois grandes lignes qui se traduisent dans dix engagements concrets...