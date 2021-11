Après une fin de semaine riche en rumeurs sur l’identité du prochain président d’UBS, la banque a finalement levé le suspense ce samedi dans un communiqué. Le conseil d'administration d'UBS nommera Colm Kelleher comme nouveau président et Lukas Gähwiler comme vice-président pour l'élection au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle du 6 avril 2022. S'il est élu, Colm Kelleher succédera à Axel A. Weber, qui atteint la limite maximale de mandat après dix ans de mandat et ne se représentera donc pas. Jeremy Anderson conservera ses fonctions d'administrateur indépendant senior et de membre non exécutif du conseil d'administration.

Colm Kelleher, le président désigné d'UBS est né en 1957 et avait a pris sa retraite de Morgan Stanley en juin 2019 en tant que président de la société supervisant à la fois les activités de titres institutionnels et la gestion de fortune. Auparavant, il a été co-président puis président de Morgan Stanley Institutional Securities de 2010 à 2015 et directeur financier et co-responsable de la stratégie d'entreprise de 2007 à 2009 et a été directeur des marchés de capitaux mondiaux de Morgan Stanley de 2006 à 2007.

Lukas Gähwiler est né en 1965 et est actuellement président du conseil d'administration d'UBS Switzerland, après avoir été membre du comité exécutif du groupe et président d'UBS Suisse de 2010 à 2016.