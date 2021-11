Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La banque italienne UniCredit prévoit de réduire le nombre d'employés dans plusieurs de ses hubs internationaux, dont New York et Tokyo, a révélé Bloomberg, citant des sources qui ont tenu à rester anonymes. UniCredit déplacera les activités de dépôt et de prêt actuellement gérées par ses bureaux...