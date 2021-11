La Société Générale donne une touche digitale à la direction de sa banque de détail

La Société Générale poursuit le remaniement de sa direction. La banque a annoncé mercredi la nomination d’Aurore Gaspar Colson au poste de directrice adjointe de la banque de détail en France à compter du 3 janvier.

L’actuelle directrice générale adjointe de Boursorama, la banque en ligne de la Société Générale, sera spécifiquement chargée des directions digital, data, dispositif relationnel clients, opérations et transformation, et paiements du groupe. Sébastien Proto, le directeur général adjoint en charge des réseaux de la Société Générale, souligne dans un communiqué les « solides compétences » d’Aurore Gaspar Colson « dans le digital et dans la conduite de projets de développement et de transformation en tant que directrice générale adjointe de Boursorama depuis 2017 », alors que la banque conduit le rapprochement de ses réseaux Société Générale et Crédit du Nord.

Aurore Gaspar Colson sera placée sous la direction de Marie-Christine Ducholet.

Aurore Gaspar Colson a débuté sa carrière à la Société Générale en 2002. Elle s’est récemment confié à Haute fréquence, le podcast de L’Agefi, un épisode à réécouter ici.

Pour remplacer Aurore Gaspar Colson, Boursorama a annoncé la nomination de Caroline Zanaret-Giros. Cette dernière occupe actuellement le poste de directrice du centre d'affaires grands corporates Paris Etoile de la Société Générale.

Ces changements interviennent après l’annonce du prochain départ du directeur financier de la Société Générale, William Kadouch-Chassaing, vers Eurazeo. Il sera remplacé par Claire Dumas.