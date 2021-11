Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il n’est pas surprenant que Philippe Heim, le président du directoire de La Banque Postale, recrute ses collaborateurs les plus proches à la Société Générale, maison dans laquelle il a passé plus de 13 ans avant de rejoindre la banque publique en 2020. Ce qui est plus étonnant, c’est le poste qu...