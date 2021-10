CNP Assurances communiquera ce jeudi matin sur l’évolution de son actionnariat

La cotation de CNP Assurances à Euronext est restée suspendue ce mercredi 27 octobre depuis 9 heures «à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis», précisait une notice publiée par l’opérateur de la Bourse de Paris. La Banque Postale, qui a fusionné avec CNP Assurances en mars 2020, précise que « les instances de gouvernance des actionnaires de CNP Assurances sont en cours de consultation en vue de décision relative à sa structure actionnariale».

«Les résultats de ces consultations seront rendus public jeudi matin», conclut le groupe. CNP Assurances est aujourd'hui détenu à 62,8% par La Banque Postale et à 16,1% par BPCE, le flottant constituant le solde (21,1%). L'évolution de la part de BPCE nourrit depuis plusieurs années les interrogations. Les liens entre les deux groupes se sont distendus depuis que les Caisses d'Epargne ont repris la main sur les nouveaux contrats d'assurance vie commercialisés dans leur réseau, et ne justifient plus un tel niveau au capital de l'assureur. Aux cours de clôture du 26 octobre, la participation de BPCE est valorisée 1,77 milliard d'euros.