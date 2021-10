Le Crédit Mutuel et IBM annoncent un pôle technologique commun

Le Crédit Mutuel et IBM ont annoncé jeudi vouloir renforcer leur partenariat en créant un pôle technologique commun localisé à Strasbourg. Le nouveau contrat, qui lie Euro-information, la filiale technologique du Crédit Mutuel et IBM a été nommé «AmbitionS» et couvre de nombreux pans du développement technologique de la banque. Les équipes d’IBM devront notamment accompagner le Credit Mutuel sur le déploiement de son cloud privé hébergé dans les datacenters de la banque, opéré par les équipes d’Euro-Information. IBM sera aussi chargé de travailler pour la banque sur l’utilisation de la donnée, l’intelligence artificielle ou la reconnaissance de documents écrits (OCR, pour optical character recognition). Aujourd’hui, 250 collaborateurs d’IBM travaillent sur l’ensemble des projets du Crédit Mutuel. La moitié de ces personnes sont à Lille et dédiées aux développements, tandis que les autres travaillent aux côtés des équipes d’Euro-information. L’objectif est de rassembler, dans le nouveau pôle de Strasbourg une quarantaine de personnes d’IBM.