Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Dans une pleine page de publicité dans le Financial Times, un collectif d’ONG composé de Reclaim Finance, Greenpeace France, SumOfUs et Insure Our Future a appelé jeudi Axa à mettre un terme à ses couvertures d’assurance à tous nouveaux projets pétroliers et gaziers. En plus de cette publicité,...