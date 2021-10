Credit Suisse écope d’une amende de 475 millions de dollars

Des pots-de-vin auraient facilité l’octroi de ces «tuna bonds» à l’insu du parlement mozambicain et du FMI.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les scandales Greensill et Archegos avaient presque fait oublier que Credit Suisse était toujours englué dans d’autres affaires. La banque a trouvé mardi un accord avec le département de justice américain (DoJ) et la Financial Conduct Authority (FCA) concernant des financements litigieux accordés...