Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Axa va porter ses investissements dans les forêts à 1,5 milliard d’euros d’ici à 2025, annonce le groupe ce jeudi 14 octobre. L'assureur détient déjà près de 60.000 hectares de forêts tous certifiés par le « Programme for the Endorsement of Forest Certification » ou le « Forest Stewardship...