GFG Alliance a annoncé dimanche avoir conclu un accord de restructuration de la dette avec Credit Suisse pour ses actifs australiens dans l'acier et le charbon, et a annoncé son intention d'injecter 50 millions de livres (58 millions d'euros) dans le redémarrage de son four électrique Rotherham...