Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

US Bancorp a annoncé mardi avoir lancé un service de garde de cryptomonnaies pour les gestionnaires d'investissement institutionnels qui ont des fonds privés aux États-Unis et aux îles Caïmans. La cinquième plus grande banque américaine a déclaré que la société de services financiers axée sur le...