Orange rachète la part de Groupama dans sa banque

Orange devient seul maître à bord de sa banque. L’opérateur de télécoms a annoncé vendredi avoir noué un accord en vue de racheter la part de 21,7% du capital d’Orange Bank détenue par le groupe d'assurance Groupama. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Au premier trimestre de cette année, Orange avait indiqué être à la recherche d'un repreneur pour la part d'Orange Bank détenue par Groupama. L'assureur avait prévenu vouloir se désengager d'Orange Bank, compte tenu de divergences de vue sur le périmètre futur de la banque. Actionnaire à 35% d’Orange Bank à son lancement en 2017, Groupama avait dilué sa participation à 21,7%.

Orange avait ouvert des discussions avec d'autres banques, dont BNP Paribas, pour reprendre la part de Groupama, mais la recherche d'un autre partenaire n'a pas abouti.

Nouvelle recapitalisation

Orange a, par ailleurs, annoncé qu'Orange Bank lancerait prochainement une augmentation de capital de 230 millions d'euros afin d'accélérer les chantiers de croissance prévus dans son plan stratégique. Chaque année, l'opérateur doit recapitaliser sa banque. La filiale a ainsi reçu 100 millions d'euros en 2016 et 2017, 155 millions en 2018, 185 millions d'euros en 2019, et encore 177 millions en 2020.

L'opérateur télécoms assure qu'Orange Bank devrait réduire substantiellement ses pertes en 2021 grâce au dynamisme de son produit net bancaire, qui s'est inscrit en hausse de 57% au premier semestre, et à une baisse des coûts de gestion, résultat d'investissements menés depuis trois ans sur les processus de la banque.

Accords avec des fintech

Orange Bank souhaite développer de nouvelles activités, en partenariat avec des fintechs. « Après l’acquisition d’Anytime pour les offres Pro/PME et la signature d’un partenariat stratégique avec Younited pour le crédit, un appel d’offres est en cours pour de nouvelles offres d’assurance », indique Orange Bank dans un communiqué.

Orange Bank dispose de 1,6 million de clients en France et en Espagne et dit en recruter plus de 40.000 nouveaux chaque mois. Selon elle, plus de 90% des nouveaux clients d’Orange Bank en France souscrivent une offre payante.