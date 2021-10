Bruno Le Maire mène la charge contre les frais trop importants des PER

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, veut prendre les mesures nécessaires pour que les frais des PER soient moins élevés.

C’est un anniversaire en demi-teinte pour le Plan d'épargne retraite (PER). Le produit, lancé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte, fête aujourd’hui ses deux ans non sans succès, à en croire le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, qui s’est exprimé jeudi matin devant les...