Les pertes d’exploitation ont coûté 1,8 milliard d’euros aux assureurs en 2020

Les confinements ont plutôt coûté et pas rapporté au secteur de l’assurance dommages». C’est ainsi que Cyril Chartier-Kastler, fondateur du cabinet de conseil Facts & Figures, a commencé la présentation de son baromètre 2021 Assurances Dommages. En particulier, l’étude, réalisée à partir des rapports annuels, comptes sociaux et rapports sociaux de tous les assureurs du marché, estime le coût des pertes d’exploitation en 2020 pour les assureurs à 1,8 milliard d’euros.

«Il faut voir le total car les assureurs ont perdu de l’argent avec les pertes d’exploitation mais en ont gagné en responsabilité civile avec moins de sinistres», nuance Cyril Chartier-Kastler. Le cabinet a évalué le coût des indemnisations payées et provisionnées par les assureurs sur les risques de dommages professionnels et d’entreprise en raison des confinements à 2,2 milliards d’euros bruts de réassurance. Le ratio combiné (frais de gestion et coût des sinistres rapportés aux primes) net de réassurance dans le domaine est en conséquence passé de 97,9% à 125,3% en un an.

Axa, MMA et Allianz, les trois principaux acteurs en multirisques professionnels et d’entreprises avec respectivement 23,8%, 14,7% et 13,6% de ce marché à plus de 8 milliards d’euros de chiffres d’affaires, sont ceux qui ont connu un écart plus important lié à l’évolution de la sinistralité : respectivement -650 millions d’euros, -391 millions et -125 millions. Au contraire, Aviva Assurances, profitant de contrats qui ne prévoient jamais de garanties pertes d’exploitation, gagne 18 millions.

Mais la moindre sinistralité des risques de responsabilité civile a eu l’effet inverse chez certains, faisant économiser au secteur 377 millions d’euros et baisser le ratio combiné net de réassurance dans le domaine de 97,1% à 81,4%. Axa a par exemple économisé 392 millions d’euros tandis que MMA a subi la double peine en déboursant 49 millions d’euros supplémentaires.

Finalement, le coût des confinements sur les multirisques de professionnels et d’entreprises en 2020 ressort à 1,8 milliard d’euros, faisant passer le ratio combiné de 97,6% en 2019 à 111,4% en 2020.

«La répartition des coûts n’est pas celle du chiffre d’affaires», observe enfin Cyril Chartier-Kastler. MMA, deuxième en chiffre d'affaires (CA) avec 14,7% du marché, concentre 23,6% de la charge globale devant les Assurances du Crédit Mutuelles (ACM) avec 16,4% (et seulement 1% de parts de marché) et Axa avec 13,9% (contre 23,8% de parts de marché). «Il y a eu un effort commercial des acteurs qui se lançaient et la volonté de ne pas salir son image pour certains», explique-t-il.